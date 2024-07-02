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Китайские ученые нашли растение, которое может расти на Марсе

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  • 2.07.2024, 12:40
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Китайские ученые нашли растение, которое может расти на Марсе

Его, возможно, доставят на эту планету.

Ученые из Китая утверждают, что отыскали на Земле растение, которое могло бы выдержать крайне непростые климатические условия Марса. Это мох, растущий в пустыне Мохаве и Антарктиде, пишет New Voice.

Обычно исследования растений для выращивания на Марсе сосредоточены на изучении перспектив работы в теплицах. Команда ученых из Китая отмечает, что их работа является первой, в которой растение предлагается выращивать непосредственно на поверхности планеты.

Исследователи утверждают, что мох Syntrichia caninervis, встречающийся в Антарктиде и пустынях на Земле, может выдерживать условия, похожие на марсианские, включая засуху, высокий уровень радиации и сильный холод. Чтобы проверить это, ученые создали установку, которая имела давление, температуру и УФ-излучение как на Марсе.

Во время экспериментов было обнаружено, что мох выжил в этой среде, похожей на Марс, и смог восстановиться при нормальных условиях роста даже после семи дней воздействия. В своей статье в журнале The Innovation команда описала, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также был способен восстанавливаться в нормальных условиях роста после пребывания до пяти лет при -80C и до 30 дней при -196C, а также после воздействия гамма-лучей, и определенная доза облучения даже способствовала росту растения.

Исследователи надеются, что этот мох в будущем будет доставлен на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации и роста растений в космическом пространстве. Как пишет The Guardian, доктор Агата Жупанская из Института SETI отметила, что этот мох действительно может пригодиться. Например, поможет обогатить и превратить каменный материал, найденный на поверхности Марса, в почву, пригодную для выращивания других растений на этой планете. В то же время она отметила, что исследование охватило не все аспекты жизни на Красной планете. К примеру, не исследовано влияние твердой радиации.

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