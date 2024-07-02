Китайские ученые нашли растение, которое может расти на Марсе

Китайские ученые нашли растение, которое может расти на Марсе1
- 2.07.2024, 12:40
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Его, возможно, доставят на эту планету.
Ученые из Китая утверждают, что отыскали на Земле растение, которое могло бы выдержать крайне непростые климатические условия Марса. Это мох, растущий в пустыне Мохаве и Антарктиде, пишет New Voice.
Обычно исследования растений для выращивания на Марсе сосредоточены на изучении перспектив работы в теплицах. Команда ученых из Китая отмечает, что их работа является первой, в которой растение предлагается выращивать непосредственно на поверхности планеты.
Исследователи утверждают, что мох Syntrichia caninervis, встречающийся в Антарктиде и пустынях на Земле, может выдерживать условия, похожие на марсианские, включая засуху, высокий уровень радиации и сильный холод. Чтобы проверить это, ученые создали установку, которая имела давление, температуру и УФ-излучение как на Марсе.
Во время экспериментов было обнаружено, что мох выжил в этой среде, похожей на Марс, и смог восстановиться при нормальных условиях роста даже после семи дней воздействия. В своей статье в журнале The Innovation команда описала, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также был способен восстанавливаться в нормальных условиях роста после пребывания до пяти лет при -80C и до 30 дней при -196C, а также после воздействия гамма-лучей, и определенная доза облучения даже способствовала росту растения.
Исследователи надеются, что этот мох в будущем будет доставлен на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации и роста растений в космическом пространстве. Как пишет The Guardian, доктор Агата Жупанская из Института SETI отметила, что этот мох действительно может пригодиться. Например, поможет обогатить и превратить каменный материал, найденный на поверхности Марса, в почву, пригодную для выращивания других растений на этой планете. В то же время она отметила, что исследование охватило не все аспекты жизни на Красной планете. К примеру, не исследовано влияние твердой радиации.