За одним столом – никогда 2 Виталий Портников

2.07.2024, 12:42

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Виталий Портников

Единственный вариант переговоров между Украиной и Россией.

Зеленский заявил, что единственной реальной моделью для переговоров между Украиной и Россией остается модель, которую применили при подписании «зерновой сделки». Тогда представители России и Украины встречались с представителями ООН и Турции, но не между собой.

Тогдашний министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и тогдашний глава минобороны России Сергей Шойгу подписывали отдельные документы, которые признавались всеми сторонами.

Если такая модель будет применена для достижения мира или приостановления войны между Украиной и Россией, то это может облегчить обоим государствам переговоры, в которых не будут применены юридические ограничения, которые Киев и Москва наложили на свои возможности по проведению таких консультаций.

Напомню, что в Украине действует указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным. В то же время одним из главных требований Кремля для начала переговоров с Украиной является отмена этого указа. Однако если Зеленский пойдет на отмену собственного приказа, это сразу поставит Украину в невыгодную позицию в переговорном процессе, продемонстрирует ее слабость и даст возможность Кремлю диктовать Украине свои условия для капитуляции.

С другой стороны, после того, как Путин заявил, что не признает легитимности Зеленского, любые договоренности, которые будут достигнуты с участием Зеленского, также не могут восприниматься Россией как законные. К тому же Кремль будет подчеркивать, что если Зеленский подпишет любое соглашение с Россией уже после того, как срок его полномочий якобы «подошел к концу», это будет означать, что его преемник сможет легко отказаться от этого соглашения, как от противоречащего законам Украины. Поэтому соглашение будет лишено смысла.

Для России в этой ситуации также есть только один выход – разговоры через посредников. Уже не будет переговоров, во время которых представители Москвы и Киева будут сидеть рядом за столом переговоров даже при участии посредников.

Будут переговоры, которые сейчас происходят между Израилем и террористами ХАМАС. Обе стороны разговаривают с посредниками, а посредники сообщают им об условиях стороны переговоров.

Это непростой процесс, значительно длиннее чем процесс обычных переговоров, потому что он постоянно требует согласования собственных намерений с посредниками. Посредники в этом случае становятся еще одной стороной переговоров. Однако никаких условий для реальных юридических переговоров между российской и украинской делегациями не существует с точки зрения отношения Украины и России к легитимности руководства каждой страны.

Модель «зерновой сделки» является неплохим вариантом для того, чтобы в 20-х годах этого века стороны могли договориться о прекращении или остановке войны.

Возникает вопрос – а когда может произойти ситуация, при которой модель зерновой сделки будет применена для возможности достичь мира между Россией и Украиной? Для этого нужно соответствующее условие истощения сторон в войне: политическое, военное, экономическое, социальное, демографическое.

Для Украины важно, чтобы этого истощения первой достигла Россия, а для России – Украина. Кремль упорно работает над программой истощения Украины. Мы это видим в постоянных ударах России по украинской инфраструктуре. Нет никаких сомнений, что в последующие месяцы и годы войны Россия будет прилагать усилия для истощения Украины.

Но и Украина теперь имеет дополнительные возможности для истощения соседнего государства. Это касается возможностей ударов по территории России с помощью западной техники и возможности применения собственного оружия для разрушения российской инфраструктуры и создания по крайней мере в части регионов государства-агрессора условий, которые превратят эти регионы в несоответствующие стандартам жизни.

Только война на истощение России является реальным инструментом для того, чтобы мы по крайней мере начали задумываться о перспективах завершения войны в обозримом будущем. При любых других условиях Путин не пойдет на переговоры с Украиной с учетом посредников или без них.

Виталий Портников, Youtube

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