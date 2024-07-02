Российские военные набросились на Киркорова 3 2.07.2024, 12:47

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Оккупанты на Донбассе назвали подарки от артиста «оскорбительными».

Российский певец-путинист Филипп Киркоров постоянно попадает в скандалы, в этот раз ему перепало от военных РФ, которые находятся на оккупированном украинском Донбассе, пишет glavred.info.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-террористке РФ Виталий Бородин опубликовал в Telegram-канале видео оккупантов, в котором они назвали оскорбительными подарки от Киркорова.

«Многие бойцы говорили, что их принудительно заставляли ходить на концерты Киркорова. А куклы со своим изображением, которые он привозил на фронт, — это просто оскорбление для бойцов российской армии. Нам что, в Филю теперь играть?» — сказал один из российских военных.

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