Российские военные набросились на Киркорова

Российские военные набросились на Киркорова3
- 2.07.2024, 12:47
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Оккупанты на Донбассе назвали подарки от артиста «оскорбительными».
Российский певец-путинист Филипп Киркоров постоянно попадает в скандалы, в этот раз ему перепало от военных РФ, которые находятся на оккупированном украинском Донбассе, пишет glavred.info.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-террористке РФ Виталий Бородин опубликовал в Telegram-канале видео оккупантов, в котором они назвали оскорбительными подарки от Киркорова.
«Многие бойцы говорили, что их принудительно заставляли ходить на концерты Киркорова. А куклы со своим изображением, которые он привозил на фронт, — это просто оскорбление для бойцов российской армии. Нам что, в Филю теперь играть?» — сказал один из российских военных.