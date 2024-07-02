Сильный ливень затопил улицы Барановичей

Сильный ливень затопил улицы Барановичей1
- 2.07.2024, 12:52
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Ливневая канализация не справлялась с отводом воды.
Продолжительные осадки вечером 1 июля привели к тому, что ливневая канализация в Барановичах не справлялась с отводом воды, пишет местное издание BAR24.
По данным метеослужб, в Барановичах 1 июля с 9.00 до 21.00 выпало 17 мм осадков. Ливневая канализация не справлялась с отводом воды.
Видео с последствиями непогоды жители райцентра делились в соцсетях. Так, например, затопленными оказались участки улиц Брестская, Коммунистическая, Лисина, Кооперативная, а также Чернышевского у городского рынка.
Затопило и улицу 50 лет ВЛКСМ у гаражного массива, участок улицы Ленина у стадиона и на перекрестке с улицей Войкова.
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