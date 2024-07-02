Сильный ливень затопил улицы Барановичей 1 2.07.2024, 12:52

1,190

Ливневая канализация не справлялась с отводом воды.

Продолжительные осадки вечером 1 июля привели к тому, что ливневая канализация в Барановичах не справлялась с отводом воды, пишет местное издание BAR24.

По данным метеослужб, в Барановичах 1 июля с 9.00 до 21.00 выпало 17 мм осадков. Ливневая канализация не справлялась с отводом воды.

Видео с последствиями непогоды жители райцентра делились в соцсетях. Так, например, затопленными оказались участки улиц Брестская, Коммунистическая, Лисина, Кооперативная, а также Чернышевского у городского рынка.

Затопило и улицу 50 лет ВЛКСМ у гаражного массива, участок улицы Ленина у стадиона и на перекрестке с улицей Войкова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com