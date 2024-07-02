Россиян заставят оплатить ремонт аэродромов 2.07.2024, 12:56

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Но это лишь усугубит ситуацию.

Российские авиакомпании повысят стоимость билетов, если Росавиация увеличит тарифы за аэронавигацию, чтобы собрать дополнительные средства на ремонт аэродромов. Об этом РБК заявили в «Аэрофлоте» и крупнейшем частном авиаперевозчике S7 Airlines.

До этого Росавиция анонсировала повышение аэронавигационных сборов на 37% на внутренних рейсах и вдвое — на международных уже с 1 августа этого года. Все средства от повышения регулятор пообещал направить в фонд реконструкции аэродромов.

В «Аэрофлоте» напомнили, что тарифы на аэронавигацию уже росли примерно на 60% в 2022-м и на 10% в 2023 году. «Вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок», — отметили в компании.

В S7 оценили рост аэронавигационных сборов с ноября 2022 года на 76%. «Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке», — предупредили в авиакомпании.

Источники «Коммерсанта» еще в трех авиакомпаниях из топ-10 также высказались против запланированной индексации. Двойное повышение тарифов на зарубежные рейсы может повлечь сокращение международной полетной программы или резкий рост цен на авиабилеты, отметил один из собеседников издания. В то же время источники считают, что повышения тарифов избежать не удастся.

В свою очередь в Росавиации подчеркнули, что «изменение сбора не приведет к существенному росту стоимости билетов эконом-класса». При этом, как следует из презентации нацпроекта «Эффективная транспортная система», на развитие опорной сети аэродромов до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить 267 млрд руб., из которых 250 млрд «требуются дополнительно».

Несмотря на естественное и в целом справедливое возмущение перевозчиков, на аэронавигацию в себестоимости перевозки приходится около 5% расходов, говорит один из собеседников «Коммерсанта» в экспертном сообществе. Однако, по его словам, размер индексации должен быть «тщательно обоснован». Эксперт напомнил, что в 2023 году Госкорпорация по организации воздушного движения вышла в чистую прибыль за счет повышения тарифов.

Заявленная сумма сбора сама по себе не выглядит критичной ни для пассажиров, ни для авиакомпаний, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его словам, рост цен на билеты на несколько сотен рублей может пройти незаметно, однако у авиаперевозчиков растут издержки по большинству статей, и повышение аэронавигационных сборов лишь усугубит ситуацию.

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