закрыть
2 июля 2024, вторник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине прокомментировали удар россиян по аэродрому в Миргороде

  • 2.07.2024, 13:14
  • 1,272
В Украине прокомментировали удар россиян по аэродрому в Миргороде

ВСУ потеряли несколько самолетов.

В Украине прокомментировали заявление Минобороны РФ об уничтожении украинских самолетов на аэродроме в Миргороде.

Популярный в Украине телеграм-канал «Николаевский Ванёк» сообщил, что ВСУ действительно потеряли несколько самолетов, но «их далеко не четыре», как сообщают россияне.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат у себя в «Фейсбуке» также написал, что «потери есть, но совсем не такие, как приписывает себе враг».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип