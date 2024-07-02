В Украине прокомментировали удар россиян по аэродрому в Миргороде
- 2.07.2024, 13:14
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ВСУ потеряли несколько самолетов.
В Украине прокомментировали заявление Минобороны РФ об уничтожении украинских самолетов на аэродроме в Миргороде.
Популярный в Украине телеграм-канал «Николаевский Ванёк» сообщил, что ВСУ действительно потеряли несколько самолетов, но «их далеко не четыре», как сообщают россияне.
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат у себя в «Фейсбуке» также написал, что «потери есть, но совсем не такие, как приписывает себе враг».