«Теперь, надеюсь, не буду себе нервы трепать»
- 2.07.2024, 13:15
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Белорус придумал, как быстро собрать крыжовник и не обколоть руки.
Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал, как можно быстро собрать крыжовник, не обколов при этом руки. Некоторые комментаторы оценили лайфхак, другие же заметили его недостатки.
«Новое приспособление из канистры для крыжовника. Отлично работает, вообще», — отметил автор ролика.
Собственно, он использовал емкость из-под, вероятно, кондиционера для стирки. Блогер отрезал верхнюю часть бутылки, а также сделал надрез сбоку.
@ivan_jigan ♬ оригинальный звук - Жиган Ваня
«Отлично все собрал: и зеленые, и мусор. Потом еще сидеть и перебирать. Двойная работа», — написала под видео одна комментаторша.
Ей ответила другая: «Отец всегда так ягоды собирал, не прямо таким способом, но приспособление похожее».
«Спасибо за совет, а мусор перебрать легче, чем по колючкам лазить», — отметила третья.
«Нормальное приспособление для соседского крыжовника, по-быстрому, чтобы не «спалиться», — пошутил еще один юзер TikTok.
Другая пользовательница рассказала, что «уже давно продают чесалки для сбора ягод, намного удобнее».
«Я тоже себе такой сделала и собрала весь крыжовник», — поделилась опытом третья.
«Каждый год руки проколоты иглами. Ну, теперь, надеюсь, не буду нервы трепать», — взяла на вооружение совет блогера комментаторша.