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«Теперь, надеюсь, не буду себе нервы трепать»

  • 2.07.2024, 13:15
  • 1,324
«Теперь, надеюсь, не буду себе нервы трепать»

Белорус придумал, как быстро собрать крыжовник и не обколоть руки.

Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал, как можно быстро собрать крыжовник, не обколов при этом руки. Некоторые комментаторы оценили лайфхак, другие же заметили его недостатки.

«Новое приспособление из канистры для крыжовника. Отлично работает, вообще», — отметил автор ролика.

Собственно, он использовал емкость из-под, вероятно, кондиционера для стирки. Блогер отрезал верхнюю часть бутылки, а также сделал надрез сбоку.

@ivan_jigan

♬ оригинальный звук - Жиган Ваня

«Отлично все собрал: и зеленые, и мусор. Потом еще сидеть и перебирать. Двойная работа», — написала под видео одна комментаторша.

Ей ответила другая: «Отец всегда так ягоды собирал, не прямо таким способом, но приспособление похожее».

«Спасибо за совет, а мусор перебрать легче, чем по колючкам лазить», — отметила третья.

«Нормальное приспособление для соседского крыжовника, по-быстрому, чтобы не «спалиться», — пошутил еще один юзер TikTok.

Другая пользовательница рассказала, что «уже давно продают чесалки для сбора ягод, намного удобнее».

«Я тоже себе такой сделала и собрала весь крыжовник», — поделилась опытом третья.

«Каждый год руки проколоты иглами. Ну, теперь, надеюсь, не буду нервы трепать», — взяла на вооружение совет блогера комментаторша.

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