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СМИ: Под Севастополем подорван крупнейший российский склад с «Шахедами»

  • 2.07.2024, 13:20
  • 1,118
СМИ: Под Севастополем подорван крупнейший российский склад с «Шахедами»

ВСУ нанесли ракетный удар в районе мыса Фиолент.

Вечером 1 июля 2024 года украинская армия нанесла ракетный удар по объекту Черноморского флота РФ в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает близкий к российским спецслужбам Telegram-канал «Досье Шпиона».

Российские источники подтвердили, что целью удара был склад с российско-иранскими беспилотниками Shahed-136.

По информации канала, удар был нанесен с использованием крылатых ракет неустановленного типа.

Ракетный удар нанес серьезный урон россиянам. Ориентировочное количество уничтоженного имущества оценивается в 90 единиц. На данный момент информация о потерях среди личного состава отсутствует.

Telegram-канал также опубликовал фотографию массивных разрушений объекта, который буквально разнесло на кирпичи.

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