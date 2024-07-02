СМИ: Под Севастополем подорван крупнейший российский склад с «Шахедами»
- 2.07.2024, 13:20
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ВСУ нанесли ракетный удар в районе мыса Фиолент.
Вечером 1 июля 2024 года украинская армия нанесла ракетный удар по объекту Черноморского флота РФ в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает близкий к российским спецслужбам Telegram-канал «Досье Шпиона».
Российские источники подтвердили, что целью удара был склад с российско-иранскими беспилотниками Shahed-136.
По информации канала, удар был нанесен с использованием крылатых ракет неустановленного типа.
Ракетный удар нанес серьезный урон россиянам. Ориентировочное количество уничтоженного имущества оценивается в 90 единиц. На данный момент информация о потерях среди личного состава отсутствует.
Telegram-канал также опубликовал фотографию массивных разрушений объекта, который буквально разнесло на кирпичи.