Эксперт: Появление войск КНДР может стать началом подземной войны в Украине 2.07.2024, 13:27

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Майор ВСУ раскрыл, в чем ее особенность.

Северная Корея может отправить инженерные подразделения на войну в Украину. По словам военнослужащего, майора ВСУ Егора Чечеринды, это опасно из-за того, что может начаться так называемая подземная война. Об этом он сообщил в эфире «Эспрессо».

«Есть информация, о том что пять инженерных бригад могут выдвигаться сюда из Северной Кореи. Чем они опасны? Во время Корейской войны очень активно использовалась туннельная, подземная война», — сказал Егор Чечеринда.

Он отметил, что так называемую подземную войну придумали корейцы, их инженерные бригады вырывали для себя казармы и центры управления на глубине 80-100 метров. В результате чего они были полностью защищены от американских авианалетов. Кроме этого, корейцы рыли тоннели, через которые заходили в тыл противника.

«Это россияне сейчас использовали в Торецке, в частности во время последней их наступательной кампании, перед тем — в Авдеевке это очень опасно», — отметил он.

Военный считает, что корейцы могут использовать этот опыт в российско-украинской войне. Он отметил, что Силам обороны нужно учесть, что войска КНДР имеют опыт прорыва в тыл врага с помощью подземных тоннелей, чтобы исключить проведение подобных операций в Украине.

Он добавил, что, возможно, корейцы в Украине будут что-то строить для ВС РФ, однако их появление будет нарушением любых международных норм и стандартов.

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