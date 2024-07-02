В гомельской женской колонии у осужденных списывают деньги со счетов

В гомельской женской колонии у осужденных списывают деньги со счетов1
- 2.07.2024, 13:32
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Эти деньги родные отправляют для отоварки.
Информацию подтвердили MAYDAY.TEAM сразу несколько источников.
Для этого узниц заставляют писать заявление о добровольности взноса, иначе администрация намекала на поблажки и санкции – например, после длительного свидания (ДС) кому-то разрешат внос дополнительных продуктов питания, а кому-то вместо трёх дней ДС подпишут только один.
Такие поборы происходят примерно один раз в три месяца с осуждённых, у которых на счетах видны большие суммы денег.
Также в гомельской женской исправительной колонии №4 с лицевых счетов осуждённых списывают до 200 белорусских рублей на покупку хозинвентаря и ремонт.
Правозащитники отмечают, что во всех белорусских колониях практикуется «передача в дар» исправительному учреждению стройматериалов, инвентаря или бытовой техники от родителей осуждённых. Такой «подарок» обязательно оформляется через юриста ИК и обещает узнику снисходительное отношение со стороны администрации.