Украинские военные показали «летучую мышь», которая питается танками РФ 2.07.2024, 13:40

3,334

В ВСУ раскрыли особенности этого оружия.

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины используют тяжелые беспилотные летательные аппараты «Кажан» для уничтожения вражеской военной техники в Донецкой области. Подробности военные рассказали порталу АрмияInform.

Гексакоптеры «Кажан» — это дроны на шести винтах, которые сбрасывают на цели боеприпасы или мины. БПЛА в среднем двигаются со скоростью 40 км/ч на высоте около 400 метров и несут 12–13 килограмм взрывчатки. На короткие дистанции могут нести грузы весом до 20 килограмм. Крепления-сбросы дронов можно быстро можно адаптировать под любой вид взрывчатки.

С помощью БПЛА «Кажан» украинские военные уничтожают танки, БМП, ствольную артиллерию, машины и личный состав оккупантов. Главное условие, чтобы в момент «бомбардировки» цель не двигалась. Дроны также минируют поля и при потребности отбивают вражеские штурмы. Они оснащены тепловизионной камерой, поэтому применяются ночью.

«Летучья мышь, которая питается… танками», — отмечают в издании.

Экипаж «Кажана» включает командира, пилота, штурмана и водителя. Также есть команда инженеров и саперов. Инженер БПЛА Максим с позывным «Батиг» отметил, следит за антенной, когда дрон в полете, контролирует состояние батареи, сигнал, связь, а также отвечает за крепление грузов. По его словам, дрон может не только сбрасывать взрывчатку, но и доставлять бойцам продукты, медикаменты и прочие вещи.

Пилот БПЛА Денис с позывным «Атлас» отметил, что ему нравится работать ночью. Самой «вкусной» целью военный назвал российский танк Т-72, на который удалось сбросить 1,5-килограмовой противотанковой авиационной бомбой. Всего БПЛА может нести четыре таких боеприпаса на большую дистанцию.

«Очень хорошо разбирает танки», — подчеркнул «Атлас».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com