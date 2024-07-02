Лукашенко нашел «старшего брата» 18 2.07.2024, 13:44

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Им оказался российский чиновник.

Лукашенко назвал спикера Госдумы России Вячеслава Володина «старшим братом». С российским чиновником белорусский правитель встретился в Минске. Володин прибыл для празднования 3 июля в белорусскую столицу.

«Вам, моему старшему брату, другу, большое спасибо за то, что Россия представлена на этом нашем общем празднике — Дне Независимости Беларуси — высокой государственной делегацией. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что мы же с вами официально, вот таким образом и не встречались, хотя знаем друг друга уже, мне кажется, полвека», — сказал Лукашенко, передает его пресс-служба.

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