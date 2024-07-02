Минчанин распылил перцовый баллончик в лицо девушке, которая ему понравилась 4 2.07.2024, 13:52

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Он был пьян.

В Минске безработный мужчина распылили газ из перцового баллончика в лицо понравившейся ему девушке, сообщили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением обратилась минчанка, рассказавшая, что рядом с магазином молодой человек распылил ей в лицо газ из перцового баллончика.

Выяснилось, что накануне девушка с подругой познакомилась с двумя парнями у магазина. Во время общения одному из них не понравилось, что девушка с подругой не уделяют ему должного внимания. Минчанин стал конфликтовать с новыми знакомыми и в итоге распылил газ из перцового баллончика. Одна из потерпевших сняла злоумышленника на видео.

Силовики задержали 20-летнего минчанина, который сказал, что повел себя так, потому что был пьян. Ранее к уголовной и административной ответственности фигуранта не привлекали, а теперь его будут судить за хулиганство.

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