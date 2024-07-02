Российский Петербург накрыл мощнейший ураган: падают деревья и краны 3 2.07.2024, 13:55

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Есть погибшие люди.

На Санкт-Петербург накануне обрушился мощный шторм. К вечеру понедельника ураганный ветер начал срывать крыши с домов, валить деревья и переворачивать машины. Шквальные порывы ветра были настолько сильными, что обрушили один из строительных кранов в Невском районе города, что попало на видео. Молнии и проливной ливень усугубили ситуацию, заливая дороги водой.

Российские СМИ сообщают о частичном разрушении нескольких зданий. В нескольких районах города буря подняла в воздух огромные объемы пыли и песка, которые снизили видимость до нуля.

Известно о четырех погибших, включая 11-летнего школьника. С утра весь город был завален поваленными деревьями, порывы ветра достигали 30 м/с. Ураган повалил почти 50 деревьев. Городские власти пытаются подсчитать убытки, нанесенные стихией городу.

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