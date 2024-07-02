В Полоцке появился эффектный мурал со Всеславом Чародеем и зашифрованными символами 2.07.2024, 14:06

1,170

Автор эскиза — студентка 5-го курса Белорусской государственной академии искусств.

На девятиэтажке в Полоцке появился мурал с изображением легендарного князя Всеслава Чародея. Это совместный проект компании Betera и арт-сообщества Urban Myths (Signal project), рассказали художники в Facebook.

«Всеслав Брячиславич правил Полоцким княжеством в XI веке. Его фигура осталась в летописях и белорусском фольклоре: это тот самый князь-оборотень, который стоял у истоков нашей государственности. Мистический и авантюрный герой своего времени, который через поражения и изгнания неизменно продолжал игру по своим правилам, преследовал свои цели и верил в успех», — рассказывают авторы проекта.

Кроме того, именно Всеслав Чародей начал строительство собора Святой Софии в Полоцке.

На мурале князь держит цветок папоротника — по легенде, найденный в Купальскую ночь, он дает способность понимать язык животных и дарует счастье. Сопровождают Всеслава Чародея сокол, волк и черный кот. Первый в народной традиции символизирует солнце, победу и власть. Второй ассоциируется со свободой, а третий — с мистическим миром.

Автор эскиза — студентка 5-го курса Белорусской государственной академии искусств (отделение живописи) — Александра Прима. Художники — мастера из Пинска Евгений Сасюра (Mutus) и Сергей Рысаков — всего за пять дней перенесли изображение на фасад жилого дома по ул. Мариненко, 26. Консультации по исторической части оказывали члены реконструкторского сообщества «Полацкі зьвяз».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com