В Полоцке появился эффектный мурал со Всеславом Чародеем и зашифрованными символами
- 2.07.2024, 14:06
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Автор эскиза — студентка 5-го курса Белорусской государственной академии искусств.
На девятиэтажке в Полоцке появился мурал с изображением легендарного князя Всеслава Чародея. Это совместный проект компании Betera и арт-сообщества Urban Myths (Signal project), рассказали художники в Facebook.
«Всеслав Брячиславич правил Полоцким княжеством в XI веке. Его фигура осталась в летописях и белорусском фольклоре: это тот самый князь-оборотень, который стоял у истоков нашей государственности. Мистический и авантюрный герой своего времени, который через поражения и изгнания неизменно продолжал игру по своим правилам, преследовал свои цели и верил в успех», — рассказывают авторы проекта.
Кроме того, именно Всеслав Чародей начал строительство собора Святой Софии в Полоцке.
На мурале князь держит цветок папоротника — по легенде, найденный в Купальскую ночь, он дает способность понимать язык животных и дарует счастье. Сопровождают Всеслава Чародея сокол, волк и черный кот. Первый в народной традиции символизирует солнце, победу и власть. Второй ассоциируется со свободой, а третий — с мистическим миром.
Автор эскиза — студентка 5-го курса Белорусской государственной академии искусств (отделение живописи) — Александра Прима. Художники — мастера из Пинска Евгений Сасюра (Mutus) и Сергей Рысаков — всего за пять дней перенесли изображение на фасад жилого дома по ул. Мариненко, 26. Консультации по исторической части оказывали члены реконструкторского сообщества «Полацкі зьвяз».