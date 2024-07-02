Четверо бойцов ВСУ отбили вражеский штурм, захватили МТ-ЛБ и вывезли на нем своих раненых 1 2.07.2024, 14:09

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Две группы российских десантников уничтожили на подъездах к Часов Яру.

В районе Часового Яра в Донецкой области бойцы 225-й ОШБр ВСУ отбили вражеский штурм и захватили российский многоцелевой транспортный тягач. Об этом сообщается в телеграм-канале 225-го отдельного штурмового батальона.

Событие произошло в мае 2024 года, но показали трофейную технику только сейчас — ее подремонтировали, и она пополнила автопарк бригады.

«Этот МТ-ЛБ — наш особый трофей, добытый в бою в мае 2024 года. На наши позиции выехали три единицы техники с десантными группами. 2 были уничтожены на подъездах, а эта добралась до передовых позиций защитников города Часов Яр. Четверо наших пехотинцев приняли бой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники ликвидировали 5 захватчиков на расстоянии до 30 метров. Водитель МТ-ЛБ был уничтожен последним, когда пытался убежать с поля боя.

Захваченную МТ-ЛБ бойцы использовали сразу же в тот день — ею эвакуировали раненых побратимов.

После этого транспортер-тягач доставили на ремонтную базу, где его починили и перепрошили, и сейчас он соответствует современным требованиям.

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