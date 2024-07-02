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Названы самые надежные авто с пробегом в возрасте трех лет

  • 2.07.2024, 14:14
  • 2,282
Названы самые надежные авто с пробегом в возрасте трех лет

Почти половина из них — продукция одного концерна.

В США определили самые надежные подержанные авто возрастом 3 года. Рейтинг составило издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports выбрали трехлетние машины, поскольку они современные, но в то же время значительно дешевле новых автомобилей. Они опросили владельцев и определили наименее проблемные модели.

Победителей разделили по классам, причем количество доминантов в разных сегментах разное. К примеру, компактных кроссоверов выбрали сразу 13, а спортивное авто — только одно.

Интересно, что из 36 моделей-победителей 32 представляют азиатский автопром. 16 из них являются продукцией концерна Toyota Motor, то есть Toyota и Lexus.

Самые надежные подержанные авто возрастом 3 года:

Компактные автомобили:

Honda Civic;

Mazda 3;

Toyota Corolla/Corolla Hybrid;

Toyota Prius/Prius Prime.

Среднеразмерные автомобили:

Hyundai Sonata;

Toyota Avalon;

Toyota Camry.

Премиальные автомобили:

Acura TLX;

BMW 5 серии;

Lexus ES.

Спорткары:

Mazda MX-5.

Компактные кроссоверы:

Acura RDX;

BMW X3;

Honda CR-V;

Honda HR-V;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Lexus NX;

Lexus UX;

Mazda CX-5;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Toyota RAV4;

Volvo XC40.

Большие кроссоверы:

GMC Arcadia;

Honda Passport;

Honda Pilot;

Lexus RX;

Lincoln Nautilus;

Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;

Toyota Highlander;

Toyota Venza.

Пикапы:

Ford Ranger;

Honda Ridgeline;

Toyota Tacoma;

Toyota Tundra.

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