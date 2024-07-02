Названы самые надежные авто с пробегом в возрасте трех лет
- 2.07.2024, 14:14
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Почти половина из них — продукция одного концерна.
В США определили самые надежные подержанные авто возрастом 3 года. Рейтинг составило издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.
Эксперты Consumer Reports выбрали трехлетние машины, поскольку они современные, но в то же время значительно дешевле новых автомобилей. Они опросили владельцев и определили наименее проблемные модели.
Победителей разделили по классам, причем количество доминантов в разных сегментах разное. К примеру, компактных кроссоверов выбрали сразу 13, а спортивное авто — только одно.
Интересно, что из 36 моделей-победителей 32 представляют азиатский автопром. 16 из них являются продукцией концерна Toyota Motor, то есть Toyota и Lexus.
Самые надежные подержанные авто возрастом 3 года:
Компактные автомобили:
Honda Civic;
Mazda 3;
Toyota Corolla/Corolla Hybrid;
Toyota Prius/Prius Prime.
Среднеразмерные автомобили:
Hyundai Sonata;
Toyota Avalon;
Toyota Camry.
Премиальные автомобили:
Acura TLX;
BMW 5 серии;
Lexus ES.
Спорткары:
Mazda MX-5.
Компактные кроссоверы:
Acura RDX;
BMW X3;
Honda CR-V;
Honda HR-V;
Hyundai Tucson;
Kia Sportage;
Lexus NX;
Lexus UX;
Mazda CX-5;
Subaru Crosstrek;
Subaru Forester;
Toyota RAV4;
Volvo XC40.
Большие кроссоверы:
GMC Arcadia;
Honda Passport;
Honda Pilot;
Lexus RX;
Lincoln Nautilus;
Toyota 4Runner; Toyota 4Runner;
Toyota Highlander;
Toyota Venza.
Пикапы:
Ford Ranger;
Honda Ridgeline;
Toyota Tacoma;
Toyota Tundra.