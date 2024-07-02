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Украинская авиация нанесла сокрушительный удар по складу боеприпасов РФ в Крыму

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  • 2.07.2024, 14:23
  • 2,468
Украинская авиация нанесла сокрушительный удар по складу боеприпасов РФ в Крыму

Командующий ВВС Украины сообщил подробности.

Вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Как отметил Олещук, в очередной раз «уничтоженная» пропагандой врага украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, а также уничтожать военные объекты в глубоком тылу россиян.

«1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму», - добавил он.

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