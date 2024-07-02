Режим испугался ультиматума Китая

Режим испугался ультиматума Китая3
- 2.07.2024, 14:27
- 3,888
Атаки нелегалов уменьшаются.
Польские пограничники отмечают уменьшение количества атак мигрантов на границе. 1 июля на польской границе произошло 20 попыток нелегально попасть в ЕС. Для сравнения: 26 июня было зафиксировано 150 попыток мигрантов прорваться через границу, 25 июня — 100 попыток, 24 июня — 80.
На литовской границе за минувшие сутки таких попыток вообще не было, на латвийской границе — 47 атак мигрантов.
Телеграм-канал «Што думаюць беларусы» опубликовал график, как уменьшился поток мигрантов на границах с Беларусью.
Отметим, что Польша предупредила Китай, что может закрыть границу с Беларусью, если атаки нелегалов будут продолжаться. После этого Пекин предупредил режим Лукашенко.