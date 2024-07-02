СМИ: Второе президентство Трампа будет «императорским» 1 2.07.2024, 14:32

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Дональд Трамп

Фото: AP

Экс-глава Белого дома планирует немедленно проверить границы власти.

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания планирует немедленно проверить границы президентской и руководящей власти, зная, что ограничения Конгресса и судов значительно слабее, чем во время его первого срока. Об этом пишет Axios со ссылкой на советников бывшего главы Белого дома.

Отмечается, что речь идет не только о недавнем решении Верховного суда США о том, что президенты пользуются значительным юридическим иммунитетом для действий на посту.

«Трамп придет на должность с кабинетом и штатом, предварительно проверенным на лояльность, и полностью добросовестной республиканской коалицией в Конгрессе, лишенной критиков на позициях реальной власти. Это весомая причина, почему многие демократы волнуются, что президент Байден делает одну из крупнейших спекуляций в истории США, оставаясь в гонке на фоне острого беспокойства относительно своего возраста», - говорится в материале.

Авторы пишут, что Трамп обещает откровенно имперское президентство - такое, которое настроит Министерство юстиции против критиков, незаконно депортирует миллионы людей в США, введет 10% пошлины на тысячи продуктов и уволит, возможно, десятки тысяч чиновников, которых сочтут недостаточно лояльными.

«Он расширил бы президентские полномочия невиданными за нашу жизнь способами. Он говорит это последовательно и четко - поэтому это не домыслы. Вам это может нравиться, вы можете это ненавидеть. Но оно приближается, быстро и яростно, если его выберут», - пишет СМИ.

Журналисты перечисляют развитие событий в случае избрания Трампа:

Трамп быстро создаст огромные лагеря и незаконно депортирует миллионы людей из США. Он может применить Закон о восстании и использовать войска, чтобы заблокировать южную границу.

В Вашингтоне Трамп планирует уволить десятки тысяч государственных служащих, используя противоречивое толкование закона и процедуры. Он заменил бы многих из них на предварительно проверенных лоялистов.

Трамп централизует власть над Министерством юстиции и выдвинет на должность генерального прокурора человека, которому доверяют. Он будет требовать немедленного прекращения федеральных дел против него.

Многие из осужденных 6 января могут быть помилованы - это обещание, которое Трамп дал на предвыборных митингах, где он приветствовал их как патриотов, а не преступников. Начнутся расследования дел семьи Байдена.

Трамп говорит, что он бы ввел 10% пошлины на большинство импортных товаров, разжигая возможную торговую войну и рискуя краткосрочной инфляцией. Он утверждает, что это даст ему рычаг для создания лучших условий торговли в пользу потребителей.

Речь идет о том, когда судьи Кларенс Томас, 76 лет, и Сэм Алито, 74 года, уйдут на пенсию.

Списки потенциальных преемников уже составлены. В прошлом месяце президент Байден заявил, что «следующий президент, вероятно, будет иметь двух новых кандидатов в Верховный суд». Если бы Трамп победил и двое старейших судей ушли на пенсию, пять из девяти судей были бы выбраны Трампом вручную.

«Поэтому способность делать больше с меньшим количеством реальных ограничений реальна - и ее трудно изменить. Думайте о Трампе-2025 как о лучше подготовленной, гораздо лучше организованной, гораздо более мощной версии Трампа-2017 - без республиканских тормозов и каких-либо тайн относительно иммунитета», - резюмирует издание.

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