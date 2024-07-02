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Это дефолт: Беларусь выплачивает доходы по евробондам в рублях

  • 2.07.2024, 14:39
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Это дефолт: Беларусь выплачивает доходы по евробондам в рублях

Вместо долларов.

Выплата процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере 22,9 млн долларов США в эквиваленте состоялась 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Министерство финансов сообщило о выплате процентного дохода по еврооблигациям выпуска Belarus-2030 в белорусских рублях 29 февраля. По данным пресс-службы ведомства, платеж в размере 18,6 млн долларов в эквиваленте проведен 28 февраля.

27 февраля ведомство сообщило о выплате процентного дохода по еврооблигациям двух выпусков (Belarus-2026 и Belarus-2031) в белорусских рублях. Платеж в общей сложности на 38,6 млн долларов в эквиваленте проведен 26 февраля.

29 декабря 2023 года выплачен процентный доход по евробондам выпуска Belarus-2027 в размере 22,9 млн долларов в эквиваленте.

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