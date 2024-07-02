В Беларуси ввели новые ограничения для ИП и самозанятых 2.07.2024, 15:03

Запрещены оптовая торговля и не только.

Совмин опубликовал список видов деятельности, по которым смогут продолжить работать индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Так, власти убрали из перечня видов деятельности, которыми и дальше смогут заниматься ИП, оптовую торговлю. Розничная в этом списке осталась.

Также проредили виды деятельности в строительстве. Оставили в том числе электромонтажные, санитарно-технические, изоляционные, штукатурные, столярные, плотницкие, малярные и стекольные работы. А еще — монтаж и установку прочего инженерного оборудования, устройство покрытий пола и облицовку стен. Есть также пункты «прочие отделочные работы» и «прочие специальные строительные работы».

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