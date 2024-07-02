Гордон: Война в этом году закончится 2.07.2024, 15:11

Прогноз украинского журналиста.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что война в этом году завершится. Он привел несколько аргументов своей позиции:

— Исходя из информации, которую я имею из самых разных источников – разведывательных сообществ Украины и западных стран, от политиков, министров иностранных дел, обороны, бывших руководителей армий НАТО в Европе, то есть от людей, кому есть, чем думать, – я понимаю, что война закончится в этом году. Что подтвердил президент Зеленский в своих двух заявлениях, сделанных недавно. Суть в том, что накопилась огромная усталость с четырех сторон.

Сторона первая – Украина. Безусловно, страна устала от войны. Устали люди на передовой без замены. Устали мирные жители. Устали переселенцы, лишившиеся своих домов, квартир, вынужденно переехавшие внутри Украины и за рубеж. Устали мамы, уехавшие с детьми в другие страны и вынужденные приспосабливаться под новые для себя реалии. За время войны произошло много изменений и в личных жизнях украинцев. Вы что думаете, это так просто, когда семья расстается на долгое время? А потом оказывается, что расстались не на время, а навсегда.

Сторона вторая – объединенный Запад. Они дают нам, что могут, а в ответ от своих избирателей получают не очень лестные оценки. Посмотрите на пошатнувшиеся позиции многих политиков и партий. Макрона, Байдена, Шольца. Кроме того, Запад тратит на Украину огромные деньги, которые он мог бы потратить на себя. То есть эта война, бесконечное принятие решений в режиме нон-стоп выматывают и Запад.

Сторона третья – Китай. Активный игрок, который очень завуалировано помогает России, хотя сам страдает от вторичных санкций Запада. Китайцы возмущены хамством Путина. То, что он поперся в Северную Корею, их настораживает. Наметившееся сотрудничество русских с Ким Чен Ыном не нравится Китаю. У каждой страны есть глобальные геополитические цели. У Китая какая цель? Чтобы Запад и Россия друг друга истощили. Китаю нужен сильный Запад? Ни в коем случае! Китаю нужна сильная Россия. Да нет конечно!

Китаю нужен Тайвань.

Сторона четвертая – Россия. Устала ли Россия? Конечно, да. Экономика трещит, а кажется, что растет от того, что в три смены херачат на военных производствах работники ВПК, получая огромные зарплаты. Катастрофически не хватает людей. Гастарбайтеров стараются в страну не звать, боятся, что они завербованы ИГИЛом, ваххабитами. Будут их теперь менять на севернокорейцев. Работать некому! Куча народу погибла на фронте или сидит без рук без ног. Куча россиян по-прежнему бухает, не приходя в себя. Пришли к тому, что не хватает рабочих рук. Дворников нет. Не говоря уже о том, что ежемесячно нужно пополнять армию на 30 тыс. человек. Взвинтили донельзя выплаты. В Санкт-Петербурге за поход на войну платят полтора миллиона рублей суммарно, потому что люди уже не хотят идти и за бабки: все больше появляется гробов и калек. И даже самый тупой Иван перед тем, как польститься на деньги, подумает: стоит ли это того, что, возможно, придется погибнуть?

Проводить мобилизацию Путин боится. Это потрясение для общества, он как ФСБшник их не любит. В КГБ же учили: надо делать все, чтобы общество не волновалось.

Поэтому Россия, безусловно, устала, к тому же, у нее нет перспектив. Наши выбивают в разы больше техники, чем россияне могут произвести или снять с хранения. Дальше будет война совершенно другая, дроновая, ATACAMS-ная, ракетная. Они к ней не могут приноровиться, мясные штурмы уже не работают, идущие колоны техники не производят ни на кого впечатления, наши их хладнокровно уничтожают дронами. В результате русские будут упираться год, два, три… Вопрос, что они возьмут за это время? Наступила точка невозврата.

«Nein», – как говорили их старшие товарищи из гитлеровской Социал-демократической партии. Nein perspective.

Внутри путинского окружения накапливается недовольство: невозможно воевать всю жизнь. Путин понимает, что пути назад нет. Ему нужна только победа. Если он придет к своему обдолбаному народу с поражением – не сносить ему головы.

Вот к этой ситуации, которую можно охарактеризовать двумя словами «общая усталость», подошли четыре стороны. И начинаются поиски компромисса. Поэтому Владимир Зеленский недвусмысленно высказался, что мы хотим выйти на мир с Россией, подтвердив мои слова. Война в этом году закончится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com