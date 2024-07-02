Ученые нашли неожиданную взаимосвязь между динозаврами и вином 2.07.2024, 15:14

Обнаружены древние семена.

Новое исследование показывает, что вымирание динозавров позволило вырасти на планете большему количестве деревьев, а это дало шанс виноградным лозам процветать, пишет Daily Mail.

Команда из Музея естественной истории им. Филда нашла ископаемые семена винограда, которым от 19 до 60 млн лет. Эти семена были найдены в Колумбии, Панаме и Перу. Один из обнаруженных видов является самым ранним примером растений из семейства виноградных в Западном полушарии. Найденные семена показали, как развивалось семейство виноградных.

Как известно, 66 млн лет назад гигантский астероид, размер которого превышал гору Эверест, врезался в Землю и убил три четверти всего живого на планете. Среди тех, кто бесследно исчез с лица Земли были и динозавры.

Вымирание динозавров позволило процветать мелким млекопитающим и некоторым видам птиц, а также положило основу для роста винограда.

«Мы нашли самые древние сорта винограда из тех, что нашли в этой части мира, они оказались на несколько миллионов лет моложе самых старых семян на другом конце планеты. Исследование показывает, что после вымирания динозавров виноград начал распространятся по всей планете», — говорит ведущий автор исследования Фабиани Эррера.

Исследователи подтвердили, что виноград совсем не случайно впервые появляется летопись окаменелостей именно тогда, когда астероид Чиксулуб врезался в планету.

Исчезновение динозавров изменило древние леса, потому как такие крупные виды регулярно валили деревья во время своих перемещений. Без гигантских динозавров, которые регулярно выкорчевывали деревья, леса стали более ярусными, что позволило растениям из семейства виноградных взбираться вверх по стволам.

Также изменения в жизни птиц и млекопитающих после массового вымирания тоже могли сыграть свою роль. Это могло помочь винограду распространить свои семена на большие территории.

«Мы всегда уделяем больше внимания таким животным, как динозавры, так как они больше остальных пострадали во время падения астероида, но вымирание оказало огромное влияние и на растения. В лесу произошла перезагрузка, и появились новые растения. Именно в этот период летописи окаменелостей мы находим больше растений, которые использовали лозы, чтобы взбираться вверх по деревьям», — подытожили авторы исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com