Пожар на авиабазе РФ в Курске: появились новые подробности 2.07.2024, 15:19

4,498

OSINT-исследователи определили, что именно горит.

Во вторник утром, 2 июля, в центре российского Курска произошел мощный пожар. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

По его информации, на месте происшествия работали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

Причины пожара, заявил глава региона, устанавливаются.

В то же время украинские OSINT-исследователи Telegram-канала «КиберБорошно» определили, что горит на территории 3754-й центральной авиатехнической базы (в/ч 13830).

Аналитики группы «Dnipro OSINT з Гарбузом» предполагают, что горит стоянка автомобильной техники.

Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9 — blinzka (@blinzka) July 2, 2024

Кроме того, установлено, из каких именно мест велись съемки пожара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com