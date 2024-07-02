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Пожар на авиабазе РФ в Курске: появились новые подробности

  • 2.07.2024, 15:19
  • 4,498
Пожар на авиабазе РФ в Курске: появились новые подробности

OSINT-исследователи определили, что именно горит.

Во вторник утром, 2 июля, в центре российского Курска произошел мощный пожар. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

По его информации, на месте происшествия работали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

Причины пожара, заявил глава региона, устанавливаются.

В то же время украинские OSINT-исследователи Telegram-канала «КиберБорошно» определили, что горит на территории 3754-й центральной авиатехнической базы (в/ч 13830).

Аналитики группы «Dnipro OSINT з Гарбузом» предполагают, что горит стоянка автомобильной техники.

Кроме того, установлено, из каких именно мест велись съемки пожара.

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