Пожар на авиабазе РФ в Курске: появились новые подробности
- 2.07.2024, 15:19
- 4,498
OSINT-исследователи определили, что именно горит.
Во вторник утром, 2 июля, в центре российского Курска произошел мощный пожар. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов.
По его информации, на месте происшествия работали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области.
Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.
Причины пожара, заявил глава региона, устанавливаются.
В то же время украинские OSINT-исследователи Telegram-канала «КиберБорошно» определили, что горит на территории 3754-й центральной авиатехнической базы (в/ч 13830).
Аналитики группы «Dnipro OSINT з Гарбузом» предполагают, что горит стоянка автомобильной техники.
Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed— blinzka (@blinzka) July 2, 2024
source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9
Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9
Кроме того, установлено, из каких именно мест велись съемки пожара.