Туск и Шольц обсудили гибридные атаки режима Лукашенко 2 2.07.2024, 15:20

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Польша и Германия могут скоординировать свой ответ.

Польша и Германия стали жертвами волны миграции, организованной Путиным и Лукашенко. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с немецким канцлером Олафом Шульцем пресс-конференции 2 июля в Варшаве, пишет Rzeczpospolita.

— Обе наши страны являются жертвами этой волны иммиграции, организованной Путиным и Лукашенко. Польша — потому что наша граница подвергается нападениям каждый день, Германия — потому что она является конечной целью миграции. И Польша, и Германия заинтересованы в полной координации оборонной деятельности, — отметил премьер-министр Польши.

Отметим, что сегодня в Варшаве начались польско-германские межправительственные консультации. Это первые переговоры в таком формате за шесть лет.

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