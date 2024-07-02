Туск и Шольц обсудили гибридные атаки режима Лукашенко

Туск и Шольц обсудили гибридные атаки режима Лукашенко2
- 2.07.2024, 15:20
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Польша и Германия могут скоординировать свой ответ.
Польша и Германия стали жертвами волны миграции, организованной Путиным и Лукашенко. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с немецким канцлером Олафом Шульцем пресс-конференции 2 июля в Варшаве, пишет Rzeczpospolita.
— Обе наши страны являются жертвами этой волны иммиграции, организованной Путиным и Лукашенко. Польша — потому что наша граница подвергается нападениям каждый день, Германия — потому что она является конечной целью миграции. И Польша, и Германия заинтересованы в полной координации оборонной деятельности, — отметил премьер-министр Польши.
Отметим, что сегодня в Варшаве начались польско-германские межправительственные консультации. Это первые переговоры в таком формате за шесть лет.