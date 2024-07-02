Шаманов против сатанизма

Шаманов против сатанизма1
- Леонид Гозман
- 2.07.2024, 15:42
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Кто же Россией управляет?
Тут некоторые безответственные люди, даже и облеченные властью, Думу Дурой называют. А зря!
В каком еще парламенте мира может пройти Круглый стол по действительно актуальной проблеме – по борьбе с сатанизмом? А вел заседание не кто-нибудь, а генерал-депутат Шаманов. Тот самый про которого плохие люди говорят, что военный он, мол, преступник (это они его за Чечню так) и который сейчас зам председателя комитета Думы по гражданскому (!) обществу. Тоже правильно. Кому же, как не таким людям заниматься гражданским обществом.
А с сатанизмом – я не знал – но дело, оказывается, уже далеко зашло. Инфернальных явлений все больше и представляют они непосредственную угрозу национальной безопасности. Оказывается – вы не поверите, но это я опять выступления на Круглом столе цитирую – оккультные силы уже 8 (восемь) раз не дали Государственной Думе (а вовсе не Дуре) принять закон по борьбе с сатанизмом. Что свидетельствует, между прочим, о том, что значительная часть депутатов и даже – страшно сказать, но сказать надо – руководителей Думы находятся под непосредственным влиянием Сатаны. То есть Володин или даже, бери выше, шестой помощник помощника президента говорит им, чтобы приняли, а Сатана – нет, ни в коем случае. Они и не принимают.
Кто же страной управляет? Этак может получиться, что Сатана и войну с Украиной начал. Или уж и вовсе, Сатана не только в Мавзолее лежит, но и с Новым Годом народ по телевизору поздравляет.
На депутатов теперь вся надежда. Удачи им в борьбе с Сатаной!
Леонид Гозман, «Фейсбук»