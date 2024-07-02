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«Все последующие гости начали шуршать по карманам и докладывать»

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  • 2.07.2024, 15:51
  • 4,044
«Все последующие гости начали шуршать по карманам и докладывать»

Белорусы рассказали о казусах, как на свадьбах дарили пустые конверты.

Свадебный фотограф Анна рассказала в TikTok о неприятном случае, который произошел на свадьбе у ее клиентов-молодоженов. Так, несколько гостей подарили им конверты без денег, пишет zerkalo.io. Под роликом многие комментаторы писали, что знают о таких историях: кто-то возмущен такими ситуациями, но некоторые считают, что «на свадьбу приглашают не ради денег».

Недавно Анна отдавала фотографии молодоженам, на которых она работала, а те рассказали ей о неприятном случае, который произошел на их свадьбе.

— После свадьбы, когда пришло время считать деньги, они обнаружили, что им подарили несколько пустых конвертов. Это было втройне неприятно, потому что свадьба была небольшая, звали только очень близких родственников и друзей. Мне кажется, что эта ситуация — дно, насколько нужно не уважать себя, не уважать людей, к которым ты идешь на торжество. Даже самый маленьких крохотный подарок будет все равно лучше, чем пустой конверт, — сказала блогерша.

@hanna_photo Пустые конверты на свадьбе. Как можно настолько не уважать молодых? #сколькоденегдаритьнасвадьбу#свадьбаминск#невестаминск#фотографминск#фотосессияминск#свадебнаяфотосессияминск ♬ original sound - Hanna Photo

Тиктокерша спросила у зрителей, как они относятся к таким ситуациям, а также смог бы кто-то из них подарить пустой конверт. На этот счет у людей было разное мнение. Например, кто-то считал, что гость просто мог забыть положить деньги или перепутать конверты. Некоторые писали, что им стыдно было бы идти на свадьбу, когда у них нет денег, но подарить молодым пустой конверт у них не поднялась бы рука. Были также те, кто оправдывал такие поступки. Вот некоторые комментарии под видео:

• «Звал друга, чтобы просто пришел, но он сказал, мол, денег нет, не пойду. Почти в последний момент он согласился и подарил 50 баксов. Говорю, зачем, я знаю, что у тебя сейчас нет денег. Он ответил: „А как по-другому?“».

• «Пустой конверт — это как-то банально. Вот моей куме на свадьбу подарили конверт с запиской, было написано: «Спасибо, было очень вкусно».

• «Я та самая, которая подарила пустой конверт и его открыли при всех. Объясню, почему. Это была свадьба в Израиле. Прикиньте вы горничная, эмигрантка с дырой в кармане, и вас зовут на свадьбу ваши клиенты, долларовые миллионеры. Что бы вы подарили людям, у которых есть все? 200 шекелей?».

• «Была у подруги фотографом на свадьбе, она попросила снять видео, где дарят конверты. Потом она сама все отсмотрела и обещала лично наслать порчу на тех, кто подарил пустой конверт».

• «Меня пригласили на свадьбу близкие друзья. А период был очень тяжелый. Я торжественно объявила, что обязуюсь сделать шикарный подарок на годовщину. Но дарить пустой конверт — верх неприличия».

• «Была на свадьбе у подруги. Потом она пожаловалась, что подарили пару пустых конвертов. И только через несколько лет ее свекровь как бы между прочим рассказала, что деньги из конвертов взяла она, чтобы дать официантам и повару на чай. Весь прикол в том, что молодожены по окончанию мероприятия тоже дали официантам на чай, а одной далеко живущей официантке оплатили такси домой».

• «Всегда подписываю конверт, чтобы в любой непонятной ситуации не подумали на меня».

• «Очень давно была свидетельницей, мы с молодыми решили сразу вскрывать конверты. И как оказалось, правильно — все последующие гости начали шуршать по карманам и докладывать».

• «В карман гостю не смотрят. Не ради денег зовут. Всякие ситуации бывают, нет денег, а отказывать нехорошо».

• «Зачем деньги? Постоянно дарю пустые конверты, главное — это внимание и личное присутствие. Нечего организовывать свадьбы ради прибыли».

• «Не надо писать, что приглашают не ради денег. И ради денег. Люди рассчитывают хоть немного покрыть расходы. Поэтому когда приглашают, надо думать, сможешь пойти или нет, а не класть пустой конверт».

• «Мы дарили (с предупреждением) пустой конверт, но невесте на счет переводили деньги. Раньше у нас на свадьбе в суете украли большую часть конвертов, поэтому мы не стали рисковать, перестраховались».

• «Уже и не в первый раз такое слышу. Я дарю деньги без конверта и озвучиваю сумму».

• «Моя мама так случайно крестнице подарила пустой конверт на свадьбу, забыла положить туда деньги в суматохе. В итоге просто на карту перевела после».

• «Нам подарили пустой конверт. По видео позже узнали, кто (это сделал). Я предпочитаю не общаться после такого с этими горе-родственниками».

• «Лучшая подруга на свадьбе подарила пустой конверт, заметила она это только утром следующего дня, извинилась и подарила деньги. Просто покупала несколько конвертов и перепутала их».

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