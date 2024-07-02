ВСУ разбили подразделение российских зечек

ВСУ разбили подразделение российских зечек5
- 2.07.2024, 16:03
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Оккупанты бросили женщин-заключенных на передовую.
Российские оккупанты отправили на передовую подразделение из женщин-заключенных.
Об этом сообщили в 47-й Отдельной механизированной бригаде ВСУ, указав, что на некоторых участках фронта были замечены целые отделения, состоящие исключительно из женщин, завербованных из колоний.
В «Магуре» отметили, что в их зоне ответственности на Покровском направлении, пока встречаются только отдельные случаи, чему они предоставили видеодоказательство в Telegram-канале.