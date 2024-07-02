Под Минском продается деревянный дом с весьма необычным интерьером и баней 2.07.2024, 16:16

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Нечто похожее найти не получится.

Рядом с Острошицким Городком, всего в 22 километрах от Минска, продаются дом и баня на обособленном участке. Строения из дерева, относительно новые, жилые. На что обратить внимание в первую очередь, так это на эксклюзивный интерьер — нечто похожее найти не получится, пишет realt.by.

Деревня Крапужино находится рядом с Острошицким Городком, в окружении леса. Рядом — озеро с платной рыбалкой. Участок расположен обособлено, поэтому соседей нет, можно сказать, хутор. К нему 2 подъезда, дорогу зимой чистят постоянно.

Дом деревянный, новый, введен в эксплуатацию в этом году. До этого он три года отстаивался, поэтому сюрпризов с усадкой уже не будет. Его общая площадь — 73,5 м2.

Планировка такая: гостиная, две спальни, кухня, санузел, гардеробная, кладовая-мастерская, терраса под крышей.

Внутри сделан дизайнерский ремонт, получился классный интерьер в современном экостиле.

Дом полностью оснащен мебелью и техникой: кухня со шпонированными фасадами и каменной столешницей, имеются встроенный холодильник, посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, телевизор.

Предназначен для круглогодичного проживания: вода из собственной скважины (100 метров), канализация местная. Отопление от электричества, льготный тариф оформляется.

На участке 10 соток имеется еще и деревянная баня на 40 м2 с парной, помывочной комнатой отдыха, большой террасой под крышей. При желании можно сделать второй этаж.

Территория огорожена. За этот вариант загородного дома просят 115 000 долларов.

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