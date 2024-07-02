В Грузии разбился Су-25 2.07.2024, 16:19

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Погиб военный.

Военный штурмовик Су-25 упал вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии.

Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода».

Пилоту не удалось катапультироваться, он погиб. Информацию об этом подтвердил представитель мэра Болнисского муниципалитета Дмитрий Модебадзе.

Трагический инцидент произошел во время плановых военных учений с авиационной составляющей.

По информации Министерства обороны, погиб пилот Сил обороны Кахабер Зурабашвили.

Соответствующие службы Минобороны расследуют причину инцидента. Министерство обороны выразило соболезнования в связи с трагическим случаем семье и близким погибшего летчика.

В Министерстве обороны Грузии ранее сообщали о модернизации и обновлении самолетов Су-25. Работы выполняли специалисты научно-технического центра «Дельта» и компании «Тбилавиамшени».

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