Политолог: Мозырский и Новополоцкий НПЗ — прекрасные цели для дронов ВСУ 1 2.07.2024, 16:26

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Лукашенко принимает участие в плане Путина.

Белорусские военачальники и российские пропагандисты несколько дней рассказывают о возможном нападении ВСУ на Беларусь. К границе с Украиной доставлена белорусская артиллерия.

Что за этим стоит? Почему эти провокационные заявления появились именно сейчас? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Думаю, что это просто требования России к Лукашенко. Кремль же продолжает нагнетать ситуацию, пытаясь подобным образом поднять ставки для того, чтобы потом выторговать себе наиболее выгодные условия в случае какого-либо переговорного процесса.

Путин пытается продвигать тему, мол, «мы наступаем, давайте, срочно нас уговаривайте отказаться». Со стороны белорусских властей ведь были еще заявления о том, что они готовы применять ядерное оружие. Опять-таки, мы видим ядерный шантаж.

Подчеркну, это просто российская провокация с нагнетанием ситуации, чтобы склонить западных партнеров Украины к каким-то переговорам с РФ.

— Украина никак не реагирует на заявления белорусского режима. А какими могли бы быть ответные действия Киева? Давайте представим.

— Я бы не сказал, что она не реагирует. Вчера вышел подробный сюжет АрміяInform о перемещении украинских подразделений к белорусской границе, о готовности дать ответ в случае провокаций. Реакция была, просто не на уровне дипломатов, а на уровне вооруженных сил.

При все этом я, честно говоря, уверен на 90%, что никаких подобных действий со стороны Беларуси не планируется, и на то есть два фактора.

Во-первых, Мозырский и Новополоцкий НПЗ являются прекрасной и досягаемой целью для дронов ВСУ. Причем, что они уже долетали и поражали НПЗ на территории России, находящиеся намного дальше.

Это серьезный фактор. Кроме того, Украина применяет и западное оружие. Думаю, что в случае каких-то агрессивных действий со стороны Лукашенко, его могут использовать.

Беларусь в этом плане фактически как на ладони. В отличие от России с ее огромными просторами.

Подчеркну, что в целом украинские спецслужбы показали, что они очень эффективно могут поражать соответствующие объекты. У ВСУ очень хороший опыт поражения именно стратегических объектов для белорусской экономики. Это тот фактор, который серьезно сдерживает режим в отношении любых потенциальных действий.

Считаю, что на самом деле Лукашенко не хочет предпринимать никаких действий против Украины. Но вот создавать видимость ему вполне по силам. Думаю, что в этом и заключается его участие в плане Путина.

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