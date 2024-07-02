Диетологи раскрыли 10 лучших трав и специй, которые помогут похудеть 1 2.07.2024, 16:32

Почти все специи есть на кухне у каждого.

Успешное похудение требует целостного подхода, который может включать добавление определенных питательных веществ, в частности определенных трав и специй, которые могут ускорять метаболизм и уменьшить тягу к еде. Портал Health назвал 10 трав и специй, которые поддерживают контроль веса.

1. Пажитник

Пажитник - это обычная домашняя специя, которую получают из бобового растения. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, а текущие исследования показывают, что он также может способствовать борьбе с весом.

В исследовании мышей кормили пищей с высоким содержанием жира в течение 12 недель, а затем давали пажитник. Результаты показали, что специя значительно подавляет массу тела и накопление жира, одновременно снижая уровень глюкозы натощак и резистентность к инсулину.

2. Женьшень

Женьшень имеет много полезных для здоровья свойств, о чем свидетельствует его роль в различных древних лекарственных травах. Современная наука указывает на то, что его биологически активные соединения могут играть роль в контроле веса с помощью многих механизмов. Гинзенозиды, содержащиеся в женьшене, могут помочь бороться с воспалением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров, и помочь регулировать аппетит.

Хотя не существует стандартизированной дозы женьшеня для похудения, одно небольшое исследование с участием 10 участников показало, что 8 граммов экстракта женьшеня в день помогло похудеть, если принимать его в течение восьми недель.

3. Кайенский перец

Эта разновидность перца чили может влиять на похудение. Он содержит капсаицин, который придает перцу острый вкус и многие другие преимущества для здоровья. Согласно исследованиям, капсаицин может ускорить метаболизм, увеличивая количество сжигаемых калорий ежедневно и поддерживая дефицит калорий для похудения.

Те, кто любит острую пищу, могут с удовольствием добавлять в свои блюда кайенский перец. Посыпьте овощи, яйца и хумус для дополнительного вкуса. Некоторые люди даже любят его в своем лимонаде.

4. Черный перец

Черный перец содержит пиперин, мощное соединение, которое отвечает за его острый вкус и многие предполагаемые преимущества для здоровья, включая потерю веса.Пиперин может ускорить метаболизм во время физических упражнений, регулируя углеводный и жировой обмен. Добавление черного перца в пищу может значительно увеличить сжигание калорий и усилия по контролю веса, говорится в исследовании опубликованном на Nutrition & Metabolism.

Пока не существует урегулированной дозы черного перца для похудения. Однако специалисты говорят, что 27 миллиграммов перца на килограмм массы тела может привести к значительной потере веса со временем.

5. Куркума

Куркума - перспективная специя для поддержки похудения. Ее основное биологически активное соединение, куркумин, отвечает за яркий цвет, крепкий вкус и разнообразные лечебные свойства. Куркумин обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с воспалением, вызванным окислительным стрессом и метаболическими нарушениями, утверждают исследования.

Биоактивные соединения куркумы также могут способствовать снижению веса, улучшая чувствительность к инсулину. Куркумин связан с улучшением контроля сахара в крови и улучшением резистентности к инсулину, что может помочь предотвратить накопление жира

6. Корица

Корица хорошо известна своим влиянием на похудение, основанным на доказательствах. Он может улучшить метаболизм и повысить уровень лептина, который отвечает за регуляцию аппетита. Корица также может способствовать снижению веса из-за влияния на чувствительность к инсулину. Исследования показали, что корица может улучшить резистентность к инсулину, поддерживать контроль аппетита и уменьшать тягу к определенной пище.

Однако некоторые исследования показывают, что вам нужно потреблять значительное количество корицы, чтобы увидеть положительные результаты. По меньшей мере 3 г в день.

7. Тмин

В дополнение к своему замечательному ореховому вкусу, тмин предлагает много потенциальных преимуществ для здоровья, особенно для тех, кто пытается похудеть.

Исследование 2014 года показало, что добавление 3 г тмина дважды в день к порции йогурта снижает сывороточный уровень холестерина натощак, триглицеридов и холестерина ЛПНП. Исследование 2015 года подтвердило это собственными интригующими результатами. Участники, которые принимали добавку тмина трижды в день, потеряли на 1 килограмм больше, чем группа, которая его не употребляла.

8. Орегано

Орегано, многолетнее травянистое растение, известное своим богатым вкусом, обладает многими лечебными свойствами, которые могут способствовать снижению веса. Он содержит различные активные соединения, включая карвакрол, который был исследован на предмет его потенциального влияния на метаболизм и уменьшение жира. Он обладает антиоксидантными свойствами и подавляет экспрессию белков, связанных с накоплением жировых клеток.

Тем не менее, исследования по орегано и его влиянию на вес крайне ограничены. Нет стандартизированной дозы орегано для похудения, поэтому лучше обсудить рекомендации со своим медицинским работником или зарегистрированным диетологом, прежде чем принимать добавки с орегано.

9. Кардамон

Кардамон ценится за свой вкус и активные соединения, которые имеют разнообразные преимущества для здоровья. Он содержит фитохимические вещества и летучие масла, которые могут поддерживать потерю веса с помощью различных механизмов. Специя также может способствовать снижению массы жира в организме, регулируя аппетит. Ее рекомендуют употреблять по 3 грамма в день.

10. Имбирь

На протяжении многих лет имбирь использовался как ароматизатор и в фитотерапии, и если его включить в хорошо сбалансированную диету, он может поддержать ваши усилия по похудению. Его возможности препятствовать усвоению жира и контролировать аппетит, научно подтверждены. Для этого рекомендуют употреблять 2 г имбирного порошка ежедневно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com