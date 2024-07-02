Именно для этого приехал Орбан1
- Олег Шарп
- 2.07.2024, 16:40
Что общего между заявлением премьера Венгрии и фильмом «Крестный отец».
Остановка огня могла бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией, сказал Орбан Зеленскому.
Это как в истории о доне Корлеоне. Когда он поучал сына Майкла: кто придет первым с предложением переговоров – тот и предатель. В данном случае – кто первый из наших «союзников» заговорит о прекращении огня – тот самое слабое звено. Поэтому Путин будет пытаться склонить нас к миру. Вернее – к перемирию. Вернее — к капитуляции.
Именно для этого приехал Орбан. Последовала стадия торга.
Знаю, что многие из вас уже ни во что не верят. Большинство не верят во власть, некоторые уже не верят в обещания партнеров. А есть отчаявшиеся и в ВСУ. Потому что тупо устали, потому что кругом измена, потому что стоим на месте, а ракеты летят и летят.
На то и расчет. Именно поэтому и сейчас приехал Орбан. Потому что в ближайшие месяцы у нас будет шанс. Как мы им воспользуемся – другой вопрос. Но то, что Путин этого шанса боится – факт.
Гораздо меньше интересует, что привез Орбан – с этим все плюс-минус понятно. Еще больше интересует, что ему ответил Зеленский. И в ближайшее время мы это поймем.
Олег Шарп, Telegram