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Политзаключенный Игорь Олиневич находится в больнице в Колядичах

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  • 2.07.2024, 16:47
Политзаключенный Игорь Олиневич находится в больнице в Колядичах
Игорь Олиневич
Фото: Charter97.org

Уже неделю.

Политзаключенный активист анархического движения Игорь Олиневич, которого осудили на 20 лет колонии, уже неделю находится в больнице в Колядичах, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Причины, по которым Олиневич попал из тюрьмы в больницу, неизвестны.

В ноябре 2023 стало известно, что анархист 20 суток провел в штрафном изоляторе жодинской тюрьмы.

Игорь Олиневич — активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.

Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.

В 2016 году Игорь Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».

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