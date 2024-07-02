Политзаключенный Игорь Олиневич находится в больнице в Колядичах

Политзаключенный Игорь Олиневич находится в больнице в Колядичах1
- 2.07.2024, 16:47
Уже неделю.
Политзаключенный активист анархического движения Игорь Олиневич, которого осудили на 20 лет колонии, уже неделю находится в больнице в Колядичах, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Причины, по которым Олиневич попал из тюрьмы в больницу, неизвестны.
В ноябре 2023 стало известно, что анархист 20 суток провел в штрафном изоляторе жодинской тюрьмы.
Игорь Олиневич — активист анархического движения, которого задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его обвинили по ряду статей. В результате политзаключенного приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.
Позже ему усилили наказание и перевели на тюремный режим в Жодино. После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста Олиневич держал голодовку.
В 2016 году Игорь Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».