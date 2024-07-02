The Telegraph: Российские подводные лодки провели секретную операцию в Ирландском море 2.07.2024, 16:54

Великобритания вмешалась.

Как стало известно, после незаконного вторжения Путина в Украину российские подводные лодки дважды проводили беспрецедентные миссии в Ирландском море.

Британские силы перешли на защиту британских и ирландских вод после двух развертываний ударных подводных лодок класса «Кило». Один был около 18 месяцев назад, а другой - совсем недавно, пишет The Telegraph.

Масштабы передвижения российских подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели официальные лица Великобритании, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Подводные лодки класса «Кило» могут стрелять российскими крылатыми ракетами «Калибр», торпедами и ставить мины.

Россия имеет более 60 подводных лодок класса «Кило», максимальная скорость которых в надводном положении составляет 17 узлов, а в подводном - 20 узлов. Они использовались для нападения на Украину со стороны Черного моря.

Военно-морской институт США заявляет, что «Кило» - это «одна из самых успешных военно-морских программ в современной истории».

Сообщается, что официальные лица США были осведомлены об этих движениях, которые могли быть попыткой запугать Великобританию из-за ее поддержки Украины или выявить слабые места в британской и ирландской обороне.

Российской подводной лодке было бы сложно плавать в Ирландском море, не нарушая международное право, поскольку по закону они могут плавать только по поверхности территориальных вод.

По сообщению Bloomberg, из-за различной глубины Ирландского моря российскому судну будет сложно путешествовать под водой.

Было известно о размещении российских подводных лодок в водах вокруг Британии и западной Ирландии во время войны в Украине. Однако ранее не сообщалось, что они путешествовали по Ирландскому морю, отделяющему Великобританию от Ирландии.

Ирландские СМИ сообщили, что британский военный корабль и вертолет преследовали российскую подводную лодку возле гавани Корк на юго-западе Ирландии. Сообщается, что Великобритания вмешалась, потому что ирландские силы не смогли противостоять подводной угрозе в Корке, который является точкой присоединения подводного кабеля, соединяющего Великобританию и Канаду.

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