Полковник ВСУ рассказал, как изменилась тактика россиян 2.07.2024, 17:07

2,552

«Противник бьется лоб в лоб».

Российские военные меняют тактику наступления в зависимости от наличия у них средств. Речь идет о БПЛА, средствах РЭБ или ПВО. Об этом рассказал полковник ВСУ, командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины Олег Апостол в интервью «Факты ICTV».

По его словам, его бригада сейчас перешла из Купянска на Терны.

«Если брать направление, где действует моя бригада, пока инициатива за нами, противник бьется лоб в лоб и успеха не имеет… Не секрет, что враг прошел более 2 км под Тернами, занял посадку, и мы его оттуда выбили. Но он это понял, наверное, только через неделю», — рассказал он.

Апостол отметил, что всю работу на поле боя делает солдат. Важно то, насколько он мотивирован и морально подготовлен, а также его боевая подготовка.

«Однако большой процент успеха зависит от дронов, тех же «Ланцетов». Или, например, появились FPV-дроны — что с нашей стороны, что с их. Уже совсем по другому начинаешь перемещаться, оборудовать позиции, чтобы им противодействовать», — сказал офицер.

Он заявил, что боевая подготовка солдата должна продолжаться постоянно. При этом военнослужащий должен видеть, что о нем заботятся и не забывают о нем на поле боя.

Апостол также рассказал, что нужно адаптироваться к новым условиям войны.

«Надо приспосабливаться к войне, делать какое-нибудь контрдействие. Например, есть у россиян «птички», Орланы, Ланцеты, нам нужно искать пути решения этой проблемы за круглым столом, тогда будет успех. Нам следует противодействовать российским технологиям», — рассказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com