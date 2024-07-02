«Никто не хочет рожать для армии Лукашенко» 3 2.07.2024, 17:14

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Диктатор справляется с уменьшением численности белорусов и без военных действий.

Если в Беларуси не изменится ситуация с рождаемостью, то страна может потерять две трети населения к концу века. Мигранты ехать к нам не хотят, в то же время власти не могут уговорить белорусок рожать, считает экономист Лев Львовский.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Ничего удивительного. Мне лично 21 год, но я так и не понял, что должно произойти в моей жизни, чтобы мне внезапно захотелось завести ребенка».

«Законы — ужас, нормальных зарплат нет, все дорожает каждый месяц. А остальное, что обещали, так и осталось обещаниями. Поэтому люди в такое время выбирают жить для себя, никто не хочет рожать для армии Лукашенко».

«А на что содержать мне ребенка? Зарплаты слишком низкие, где мне взять квартиру, при этом еще оставаясь молодым? Брать кредит на 30 лет?»

«Все заслуживают нормальную зарплату, будь ты уборщицей, кухонным рабочим и так далее. Нужно ценить любой труд и оплачивать его соответственно, а не эти копейки, которые нам платят».

«Чтобы рожать, нужно видеть светлое будущее. А на горизонте такого и не видно».

«Жить в нищете, с лапшой на ушах, зато в тишине и порядке? А нас все дальше будут кормить сказками: «лишь бы не было войны»? Но мы видим, что Лукашенко справляется с уменьшением численности белорусов и без военных действий».

«Все уже не хотят рожать, поэтому рождаемость сократилась. Пусть сначала с работой решат проблемы, тогда и про детей можно будет говорить. Сейчас получаешь зарплату, а жилье купить не можешь, даже на семью еле хватает».

«Лукашенко одной рукой дает, а тремя — назад забирает. Так было с «бесплатными квартирами», которые нужно построить за кредит, и не всем его дадут, так же и с материнским капиталом, который только на бумаге существует».

«Да куда рожать? Вы цены видели на продукты? А на все остальное? На образование, на кружки? А зарплата какая? Вот и уезжают, чтобы семью прокормить».

«Беда в том, что нами управляют старики, которые не дают молодежи развиваться. Мне кажется, скоро нам добавят пару лет к пенсионному возрасту, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку молодежи на производстве».

«Ребенок должен видеть светлое будущее, а не этот концлагерь, который называется современной Беларусью, где «иногда не до законов».

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