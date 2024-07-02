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Брестчанин раздал более 45 тысяч евро на белорусско-польской границе

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  • 2.07.2024, 17:25
  • 8,028
Брестчанин раздал более 45 тысяч евро на белорусско-польской границе

За что получил штраф.

Житель Бреста хотел сэкономить время и решил не декларировать деньги на границе, в итоге потерял более 30 тысяч евро и попал под уголовную ответственность, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, 29-летний брестчанин ехал из Беларуси в Польшу через «Варшавский мост», чтобы купить в соседней стране машину. С собой он вез наличными 45,8 тысячи евро.

«Чтобы не декларировать деньги и сэкономить время прохождения таможенной границы, он раздал своим четырем попутчикам по девять тысяч евро, а остальные оставил себе, в том числе спрятав в носок. В ходе таможенного контроля перемещаемые обвиняемым и пассажирами средства были обнаружены и изъяты», — рассказали в Генпрокуратуре.

Несмотря на то, что в итоге каждый из попутчиков вез разрешенную сумму, таможенники выяснили, что все деньги принадлежат одному мужчине, в итоге его обвинили в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных средств в крупном размере.

Суд Московского района Бреста назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 базовых величин (14 тысяч рублей).

«Предмет преступления — деньги в эквиваленте свыше десяти тысяч долларов США, которые разрешены к перемещению без декларирования, конфискованы в доход государства», — добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать.

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