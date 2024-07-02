Самолет российской авиакомпании столкнулся с поломкой во время рейса 2.07.2024, 17:31

1,378

И экстренно сел в аэропорту Шереметьево.

Пассажирский самолет Airbus 320, летевший из Самары в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за поломки шасси, рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах.

«В 14:24 самолет сел в штатном режиме», — отметил собеседник агентства, добавив, что у лайнера оказалась разрушена пневматика шасси. По расписанию борт должен быть приземлиться в 14:45.

За последний месяц это шестой случай поломки шасси у самолетов российских авиакомпаний. Так, 10 июня у Boeing 737 «Аэрофлота» при разбеге в аэропорту Дубая разрушился пневматик колеса, а отлетевшие куски резины повредили левую консоль крыла. Самолет успешно вылетел из ОАЭ в Россию и приземлился в Шереметьево. После этого воздушное судно было отстранено от полетов, а Росавиация начала расследование инцидента.

7 июня у Boeing 737 авиакомпании Smartavia, выполнявшего рейс из Москвы в Улан-Удэ, после приземления в аэропорту Байкал обнаружили разрушение внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. Специалисты осмотрели посадочную полосу и нашли пять кусков резины размером около 30 см, пишет The Moscow Times.

В тот же день у самолета «Аэрофлота» спустило три пневматика на стойках шасси в аэропорту Бишкека. Получив разрешение на взлет, пилоты при разбеге увидели сообщение об открытии заднего багажно-грузового отсека. Экипаж прервал взлет, техперсонал не нашел проблем с отсеком, но обнаружил неисправность шасси. Кроме того, было зафиксировано превышение допустимой температуры тормозных устройств.

В ночь с 5 на 6 июня Boeing 777 авиакомпании Red Wings приземлился в московском аэропорту Жуковский. При проведении послеполетного осмотра техники заметили возгорание в районе тормозного устройства пятого колеса левой стойки шасси. Пожар ликвидировали ручным огнетушителем. Специалисты устранили поломку.

2 июня в аэропорту Шереметьево у девяти самолетов Superjet-100 авиакомпании «Россия» обнаружили сильные порезы на колесах шасси. Воздушные суда прибыли в Москву из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска. Техникам пришлось заменить колеса.

В России резко выросло число авиапроисшествий после того, как США и ЕС ввели санкции за войну в Украине. В частности, они запретили поставлять новые лайнеры в Россию и обслуживать российские воздушные суда.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus, которые российские авиакомпании теперь ремонтируют самостоятельно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com