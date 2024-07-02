Госдума пошла по пути Медведева

Госдума пошла по пути Медведева5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 2.07.2024, 17:34
- 2,986
Если бы подобное происходило на каких-нибудь посиделках у Дугина, было бы понятно.
Случаются события, которые играют роль «спускового крючка». Всё вроде бы ясно, разумом давно понимаешь происшедшее, но вдруг «раз!» и достигаешь нового уровня.
Так было, например, с Медведевым, после того как он начал писать свои позорные сообщения. Так происходит сегодня и с Госдумой.
Давно понятно, что Госдумы - противовеса исполнительной и судебной власти, как это задумывалось в 1993-м, не существует. Ясно, что это «приводной ремень» самовластной верхушки, а не институт, защищающий права граждан против произвола этой самой верхушки.
Но то, что Госдума, как учреждение разложилось, можно понять после новости о вчерашнем круглом столе под названием «О противодействии распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России».
Некто Ольга Тимофеева, глава комитета из спецоперационного путинского блока КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди» призвала дать бой «фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла».
Продолжила Тимофеева так:
- Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи.
Некто Роман Силантьев из «лаборатории деструктологии МГЛУ имени Мориса Тореза» отлакировал происходящее таким заявлением:
- Открыто сатанисты у нас стали проявляться после победы большевиков. Так что спасибо советской власти за то, что у нас появились сатанисты.
Что, интересно, скажет об этом Герой путинского труда Зюганов?
Если бы подобное происходило на каких-нибудь посиделках у Дугина, было бы понятно. Но в Госдуме …
У страны сегодня единственная задача – остановить трагедию, начавшуюся 24 февраля, начать выбираться из последствий. Поскольку Госдума – соучастница 24 февраля в полном составе и активная сторонница «продолжать», эту задачу она решить не в состоянии. Вот и осталось заняться «сатанизмом» и прочим в том же духе.
...Телеграм-канал «СерпомПо»