Госдума пошла по пути Медведева 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.07.2024, 17:34

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Если бы подобное происходило на каких-нибудь посиделках у Дугина, было бы понятно.

Случаются события, которые играют роль «спускового крючка». Всё вроде бы ясно, разумом давно понимаешь происшедшее, но вдруг «раз!» и достигаешь нового уровня.

Так было, например, с Медведевым, после того как он начал писать свои позорные сообщения. Так происходит сегодня и с Госдумой.

Давно понятно, что Госдумы - противовеса исполнительной и судебной власти, как это задумывалось в 1993-м, не существует. Ясно, что это «приводной ремень» самовластной верхушки, а не институт, защищающий права граждан против произвола этой самой верхушки.

Но то, что Госдума, как учреждение разложилось, можно понять после новости о вчерашнем круглом столе под названием «О противодействии распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России».

Некто Ольга Тимофеева, глава комитета из спецоперационного путинского блока КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди» призвала дать бой «фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силы зла».

Продолжила Тимофеева так:

- Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи.

Некто Роман Силантьев из «лаборатории деструктологии МГЛУ имени Мориса Тореза» отлакировал происходящее таким заявлением:

- Открыто сатанисты у нас стали проявляться после победы большевиков. Так что спасибо советской власти за то, что у нас появились сатанисты.

Что, интересно, скажет об этом Герой путинского труда Зюганов?

Если бы подобное происходило на каких-нибудь посиделках у Дугина, было бы понятно. Но в Госдуме …

У страны сегодня единственная задача – остановить трагедию, начавшуюся 24 февраля, начать выбираться из последствий. Поскольку Госдума – соучастница 24 февраля в полном составе и активная сторонница «продолжать», эту задачу она решить не в состоянии. Вот и осталось заняться «сатанизмом» и прочим в том же духе.

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