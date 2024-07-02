Выборы во Франции: кандидаты массово отказываются от участия во втором туре 1 2.07.2024, 17:39

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Чтобы заблокировать партию Ле Пен.

Во Франции кандидаты отказываются участвовать во втором туре парламентских выборов во избежание раскола среди избирателей, голосующих против праворадикальной партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters во вторник, 2 июля.

По оценкам местных СМИ, более 180 кандидатов подтвердили отказ от участия во втором туре выборов. Остальные кандидаты должны принять решение до 18:00.

Как пишет Associated Press, коалиция левых заявила, что снимет своих кандидатов в тех округах, где они заняли третье место. Таким образом они хотят поддержать других кандидатов, конкурирующих с ультраправыми.

В Центристском альянсе президента Франции Эммануэля Макрона также отметили, что некоторые кандидаты не будут участвовать во втором туре, чтобы попытаться заблокировать Национальное объединение.

30 июня во Франции состоялся первый тур внеочередных выборов в парламент.

Победителями первого тура стали кандидаты в одномандатных округах, которые набрали большинство голосов и получили более 25% голосов зарегистрированных избирателей. В случаях, когда никто не достиг этого порога, в округах 7 июля состоится второй тур голосования между двумя самыми успешными кандидатами или тремя, если общее количество голосов за третье место превышает 12,5% от числа зарегистрированных избирателей.

В прошлых годах на парламентских выборах во Франции «трехсторонних» повторных туров было абсолютное меньшинство. Большинство же соревнований во втором туре были прямыми. « поединками» между двумя ведущими кандидатами.

В этом году из-за высокой явки и меньшего числа кандидатов ( поскольку страна выбирала преимущественно между тремя лагерями — левым, центристским президентским и ультраправым) «трехсторонних» голосований 7 июля будет рекордно большое количество — от 285 до 315, как оценивал экзит-пол.

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