«Ребят, радуйтесь, вы по цене автобуса в бане побывали» 2.07.2024, 17:43

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Температура в салоне минского троллейбуса достигла +40°С.

Жительница Минска поделилась 11-секундным роликом в TikTok, где пожаловалась на работающий кондиционер в троллейбусе. Казалось бы, что могло пойти не так? Однако, то ли по неопытности водителя, то ли из-за технического сбоя, холодный воздух сменился тёплым и температура в салоне достигла +40°С, пишет telegraf.news.

«Мы чуть не сдохли за одну остановку. Оказалось, водитель не холод, а тепло включила», — такими словами подписала короткий видеоролик негодующая пользовательница TikTok. Далее можно увидеть, как камера перемещается на табло с температурой, где ярко-красным высвечиваются +40°С. Реакции других пассажиров, к сожалению, не видно.

Многие пользователи в комментариях удивлялись, как такое вообще возможно. Некоторые предположили, что водитель «включил кондёр и печку на полную». Другие писали, что в троллейбусе «походу что-то сломалось или закончилось».

«Я один не понимаю, как можно включить кондиционер, чтобы он дул тёплым воздухом? — не скрывая удивления написал один из белорусов. Другой ответил:

«В кондиционерах есть режим тёплого воздуха, но чтоб в автобусе — интересно, конечно».

«Это не кондиционер. Водитель печку включил, чтобы двигатель не перегрелся. К сожалению, такое практикуется в автобусах», — высказал предположение насчёт произошедшего мужчина.

«Нет, самое интересное, что люди едут и душатся, не могут подойти и сказать водителю, открыть форточки…» — прокомментировал ролик ещё один пользователь соцсети. Ему тут же ответили, что людям «проще постить такие видео».

«Ребят, радуйтесь, вы по цене автобуса в бане побывали», — написал ещё один подписчик TikTok.

«Я так зашла, пробила талон и вышла. Ну нафиг», — рассказала о личном опыте в комментариях белоруска.

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