В июне ВСУ нанесли россиянам рекордные потери 2.07.2024, 17:49

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Названы цифры.

В течение июня 2024 года российские оккупанты потеряли в Украине немало техники. В частности, ВСУ уничтожили рекордное количество ствольной артиллерии.

Об этом для OBOZ.UA рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, было уничтожено 59 систем российских противовоздушной обороны, что является вторым по количеству результатом за все время войны.

«Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 – как во временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России. Как видим, результативность охоты за российской ПВО довольно высока, и она продолжается!» – сказано в материале.

В то же время в июне россияне потеряли рекордное количество ствольной артиллерии за все время полномасштабной войны против Украины. Речь идет о 1415 единицах техники. Предыдущий рекорд был установлен в мае, когда уничтожили 1160 единиц ствольной артиллерии противника.

«Причиной стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и вывод контрбатарейной борьбы на новый уровень противодействия, а также согласование на применение западных систем по территории России – а это значительно расширило наши возможности по уничтожению прятавшихся на территории РФ артсистем», – объясняет Коваленко.

Что касается танков, то в июне оккупанты потеряли 359 единиц.

«Это не рекордный показатель, но с учетом возможностей военно-промышленного комплекса РФ ежемесячно отправлять в зону боевых действий в среднем 350-400 основных боевых танков (ОБТ) достаточно болезненный в вопросах восполнения потерь», – отмечается в материале.

Коваленко добавил, что в штурмовых действиях и в целом в своей летней наступательной кампании российские захватчики пытаются свести к минимуму применение дефицитной механизированной компоненты, в том числе и ОБТ (основных боевых танков, – ред.).

«В основном в мясорубки бросают пехоту без серьезной поддержки «броней», что и отражается на потерях личного состава», – резюмировал он.

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