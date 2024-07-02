Лукашенко осипшим голосом и с одышкой заявил, что нужно привести к власти новых молодых людей

Лукашенко осипшим голосом и с одышкой заявил, что нужно привести к власти новых молодых людей5
- 2.07.2024, 18:24
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Лукашенко выступил перед людьми, которым вручил государственные награды.
Диктатор говорил заметно осипшим голосом. Кроме того, в некоторые моменты у Лукашенко появлялась заметная одышка. В таком же состоянии чуть раньше он общался с новым послом Беларуси в России, передает «Наша Нiва».
«Вы многое делали для того, чтобы построить нашу страну. Мы вместе с вами прошли этот тяжелейший путь. Мы это сделали.
Поэтому сделаем и то, что мы должны сделать, — привести к власти, к руководству в стране новых молодых людей, которые продолжат те дела, которые мы начали», — отметил Лукашенко.
В этот момент оператор показал 74-летнего ветерана белорусской номенклатуры Владимира Семашко — он одобрительно кивал.