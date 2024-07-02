Китайские банки побежали с Московской биржи

Китайские банки побежали с Московской биржи1
- 2.07.2024, 18:47
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Из-за американских санкций.
Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем — китайские банки, продолжающие работать с Россией, — покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на биржевую статистику, в последние две недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей — самого низкого уровня с февраля 2023 года.
Одновременно резко вырос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку 200 млрд рублей в день.
Это означает, что потоки юаней, которые льются в Россию за проданную в Китай нефть, уходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.
Участники рынка из Китая — главные поставщики юаневой ликвидности — несут риски попадания под вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции, объясняет аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«Некоторые игроки предполагают сложности в торговле китайской валютой на бирже, и эта неопределенность может их заставить перевести часть торговой активности на внебиржевой рынок», — отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи сообщали брокерская компания «Синара» и Сбербанк CIB — инвестиционная «дочке» крупнейшего российского госбанка. Дополнительные сложности в операциях с китайской валютой может принести отказ Вank of China прекратить работу с попавшими под санкции банками РФ, писали аналитики «Сбер CIB».
В рисковом сценарии торги юанем могут полностью перейти на внебиржевой рынок, не исключает Васильев: «Многое будет зависеть от готовности китайских банков работать на российской бирже».
В ЦБ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это случилось с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки будут постепенно сворачивать операции с Московской биржей и также попавшим под санкции Национальным клиринговым центром, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.
По его словам, это может произойти под давлением США, которые внесли биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ), а также Национальный расчетный депозитарий (НРД) в «черные списки», поставив точку в продолжавшейся более 30 лет эпохе свободных торгов основными мировыми валютами в Москве.