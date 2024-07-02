«Аисты кружили в ожидании помощи»3
- 2.07.2024, 19:30
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Сотрудники МЧС и энергетики спасли аистят под Брестом.
В Брестском районе энергетики и спасатели МЧС спасали аистят, которые пострадали во время сильной грозы, сообщил телеграм-канал «Брестэнерго».
ЧП произошло в деревне Холмичи под Брестом, где селится много аистов. Сильный порыв ветра во время грозы уронил гнездо с птенцами. Сельчане стали звонить во все службы: энергетикам и в МЧС.
Необычная спасательная операция развернулась утром 2 июля. Энергетики подняли гнездо и для надежности закрепили его на специальной платформе, установленной на опоре линии электропередач. А сотрудники МЧС поймали аистят и вернули «детей» взрослым аистам, которые все это время кружили над людьми в ожидании помощи.