«Аисты кружили в ожидании помощи» 3 2.07.2024, 19:30

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Сотрудники МЧС и энергетики спасли аистят под Брестом.

В Брестском районе энергетики и спасатели МЧС спасали аистят, которые пострадали во время сильной грозы, сообщил телеграм-канал «Брестэнерго».

ЧП произошло в деревне Холмичи под Брестом, где селится много аистов. Сильный порыв ветра во время грозы уронил гнездо с птенцами. Сельчане стали звонить во все службы: энергетикам и в МЧС.

Необычная спасательная операция развернулась утром 2 июля. Энергетики подняли гнездо и для надежности закрепили его на специальной платформе, установленной на опоре линии электропередач. А сотрудники МЧС поймали аистят и вернули «детей» взрослым аистам, которые все это время кружили над людьми в ожидании помощи.

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