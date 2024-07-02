На трассе «Минск – Гродно» заметили необычное ретроавто 2 2.07.2024, 19:51

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Этой машине может быть около 100 лет.

По белорусским дорогам ездит очень необычный автомобиль.

В редакцию портала NewGrodno прислали интересное видео, снятое на трассе «Минск – Гродно».

Сообщается, что очень старенький красный фургончик, который как будто из мультфильма, ехал в сторону столицы.

Авто создано в стилистке авто из 1920-1930-х годов. Не исключено, что это не какая-то копия или сборка, а оригинальный транспорт.

Так, вполне может быть, что машине действительно около 100 лет. Но, несмотря на возраст, авто быстрым ходом едет по трассе.

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