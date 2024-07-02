На трассе «Минск – Гродно» заметили необычное ретроавто

На трассе «Минск – Гродно» заметили необычное ретроавто2
- 2.07.2024, 19:51
- 1,178
Этой машине может быть около 100 лет.
По белорусским дорогам ездит очень необычный автомобиль.
В редакцию портала NewGrodno прислали интересное видео, снятое на трассе «Минск – Гродно».
Сообщается, что очень старенький красный фургончик, который как будто из мультфильма, ехал в сторону столицы.
Авто создано в стилистке авто из 1920-1930-х годов. Не исключено, что это не какая-то копия или сборка, а оригинальный транспорт.
Так, вполне может быть, что машине действительно около 100 лет. Но, несмотря на возраст, авто быстрым ходом едет по трассе.