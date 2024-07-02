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Ученые раскрыли тайну загадочных «вихрей» на Луне

  • 2.07.2024, 19:59
Ученые раскрыли тайну загадочных «вихрей» на Луне

Вероятно, они появляются под воздействием магмы.

Ученые предложили новую теорию, которая может объяснить появление «загадочных вихрей» на поверхности Луны. Такие вихри гораздо светлее окружающей их поверхности и исследователи не знают, как они появляются. Но теперь, похоже, они нашли ответ, сообщает Universe Today.

Лунные вихри – это извилистые образования, которые простираются на сотни километров. Ни один из астронавтов, который посетил спутник Земли, не приблизился к этим образованиями, но это не помешало ученым строить предположения о том, чем же они являются.

Ученые предполагали, что появление таких магнитных аномалий может быть связано с воздействием метеоритов. Но вихри были замечены и в регионах, которые не подвергались таким воздействиям.

Другая теория заключается в том, что под землей существует лава, которая медленно остывает и создает магнитную аномалию. И в ходе нового исследования Майкл Дж. Кравчински, доцент кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах в области искусств и наук Вашингтонского университета в Сент-Луис вместе с постдокторантом Юаньюань Ляном разработали эксперименты для проверки этого объяснения.

Ученые измерили влияние различного состава атмосферы и скорости охлаждения магмы на минерал под названием ильменит. Они выяснили, что в некоторых случаях при определенных условиях остывающая подземная лава может вызывать появление призрачных вихрей.

Несмотря на то, что на Луну прилетали астронавты, никто из них не приблизился к лунному водовороту и не смог взять образец его пыли. Поэтому ученые использовали земные аналоги лунных камней, чтобы понять лунный магнетизм.

В ходе исследования ученые выбрали в качестве тестового материала ильменит. Это минерал из оксида титана со слабым магнитным сигналом, он встречается по всей Луне. Ильменит легко реагирует с образованием намагничивающихся частиц металлического железа.

«Меньшие зерна, с которыми мы работали, по-видимому, создавали более сильные магнитные поля, потому что соотношение площади поверхности к объему больше для меньших зерен по сравнению с более крупными. Благодаря большей открытой площади поверхности более мелкие зерна легче подвергаются реакции восстановления», — сказал Лян.

Аналогичные реакции с образованием металлического железа наблюдались в лунных метеоритах из образцов, собранных миссиями «Аполлон». Но разница заключалась в том, что эти образцы были взяты из поверхностных потоков лавы.

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