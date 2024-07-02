Ученые раскрыли тайну загадочных «вихрей» на Луне 2.07.2024, 19:59

Вероятно, они появляются под воздействием магмы.

Ученые предложили новую теорию, которая может объяснить появление «загадочных вихрей» на поверхности Луны. Такие вихри гораздо светлее окружающей их поверхности и исследователи не знают, как они появляются. Но теперь, похоже, они нашли ответ, сообщает Universe Today.

Лунные вихри – это извилистые образования, которые простираются на сотни километров. Ни один из астронавтов, который посетил спутник Земли, не приблизился к этим образованиями, но это не помешало ученым строить предположения о том, чем же они являются.

Ученые предполагали, что появление таких магнитных аномалий может быть связано с воздействием метеоритов. Но вихри были замечены и в регионах, которые не подвергались таким воздействиям.

Другая теория заключается в том, что под землей существует лава, которая медленно остывает и создает магнитную аномалию. И в ходе нового исследования Майкл Дж. Кравчински, доцент кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах в области искусств и наук Вашингтонского университета в Сент-Луис вместе с постдокторантом Юаньюань Ляном разработали эксперименты для проверки этого объяснения.

Ученые измерили влияние различного состава атмосферы и скорости охлаждения магмы на минерал под названием ильменит. Они выяснили, что в некоторых случаях при определенных условиях остывающая подземная лава может вызывать появление призрачных вихрей.

Несмотря на то, что на Луну прилетали астронавты, никто из них не приблизился к лунному водовороту и не смог взять образец его пыли. Поэтому ученые использовали земные аналоги лунных камней, чтобы понять лунный магнетизм.

В ходе исследования ученые выбрали в качестве тестового материала ильменит. Это минерал из оксида титана со слабым магнитным сигналом, он встречается по всей Луне. Ильменит легко реагирует с образованием намагничивающихся частиц металлического железа.

«Меньшие зерна, с которыми мы работали, по-видимому, создавали более сильные магнитные поля, потому что соотношение площади поверхности к объему больше для меньших зерен по сравнению с более крупными. Благодаря большей открытой площади поверхности более мелкие зерна легче подвергаются реакции восстановления», — сказал Лян.

Аналогичные реакции с образованием металлического железа наблюдались в лунных метеоритах из образцов, собранных миссиями «Аполлон». Но разница заключалась в том, что эти образцы были взяты из поверхностных потоков лавы.

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