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Reuters: На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины

  • 2.07.2024, 20:07
Reuters: На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины

Саммит пройдет 9-11 июля.

Украина может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Неназванный высокопоставленный представитель Госдепа США рассказал изданию, что его страна рассчитывает сделать несколько новых заявлений о ПВО в ходе саммита НАТО.

«Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте», - добавил он.

Более детальных подробностей источник издания не раскрыл.

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