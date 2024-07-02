Reuters: На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины
- 2.07.2024, 20:07
Саммит пройдет 9-11 июля.
Украина может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля.
Об этом сообщает Reuters.
Неназванный высокопоставленный представитель Госдепа США рассказал изданию, что его страна рассчитывает сделать несколько новых заявлений о ПВО в ходе саммита НАТО.
«Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте», - добавил он.
Более детальных подробностей источник издания не раскрыл.